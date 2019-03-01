Tatar: "Kimse ile bir konuşmamız yoktur...Hükümet sona ersin konuşuruz"

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Genel Başkanı Ersin Tatar, federal çözümün hala tek seçenek olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta çözümün iki ayrı devlet olduğunu, Türkiye’nin de bu alternatifin masaya götürülmesini istediğini savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar dün gece partisinin Dikmen’de düzenlediği toplantıya katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştiride bulunan Ersin Tatar, açıklamalarında Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine değinmeyen Akıncı’nın, garantilerin kaldırılmasını isteyen Rum tarafına tavır koymaktan kaçındığını söyledi.

Tatar, “Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını içeren garanti sistemi bizim için olmazsa olmazdır. Sayın Akıncı için de böyle mi, değil mi soruyorum? Ancak herkes bilsin ki Türkiye’nin garantisi olmadan elde edilecek hiçbir şey garantinin yerini tutmaz. Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Kimse halkımızı aldatmaya çalışmasın” dedi.

“KİMSE İLE BİR KONUŞMAMIZ YOKTUR. HÜKÜMET SONA ERSİN, KONUŞURUZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, başarısız olarak nitelediği hükümete de eleştiride bulunarak, “Bizim kimse ile bir konuşmamız yoktur. Hükümet sona ersin, konuşuruz. Yetkili kurullarla konuyu değerlendirir gereken kararı veririz. Bizim kimsenin gidip de kapısını çalmamız söz konusu değildir.

Erken seçim de bizi kurtarır. En hazır parti biziz ve anketler de gösteriyor ki bir seçim olsa tek başına iktidara gelmemiz mümkündür” dedi.

Tatar, Dikmen ve yöresinin hızla gelişmekte olduğuna ancak yeterince belediye hizmet alamadığına da işaret etti ve halkın sorunlarını iyi bildiklerini, iktidara geldikleri andan itibaren çözmek için bir seferberlik başlatacaklarını söyledi.