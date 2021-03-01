Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kooperatif Merkez Bankasını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’nin amiral gemisi olarak nitelendirdiği bankayı ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamına gelmeden önce Maliye Bakanı ve Başbakanlığı döneminde Kooperatif Merkez Bankası ile önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.



Ekonominin gelişmesi açısından bankacılık sektörünün önemine değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kaynakların iyi yönetilerek KKTC halkına yakışan bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesinin önemine işaret ederek, bunun gerçekleşmesi için faaliyet planına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yasaların rehber niteliğinde olduğunu ve faaliyetlerin bu kurallar doğrultusunda yapıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, kamu kaynakları ve halkın mevduatlarını en iyi şekilde yönetilmesinin önemine vurgu yaptı.





Güven ve istikrar içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sürecinde yaşanan büyük sıkıntılara rağmen, hükümet ve Merkez Bankasının çalışmalarıyla, esnaf ve iş insanlarının sıkıntılarının aşılması için belirli zamanlarda kredilerin ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması düzenlemelerinin yapıldığını belirterek, Merkez Bankası’nın iş birliği ile Bankacılık Yasası ve ilgili diğer mevzuatları uygulanmasının bankacılık sektörüne güveni daha da arttırdığına işaret etti.Pandemi sonrası, KKTC’nin önemli sektörleri olan turizm, yüksek öğretim ve inşaat sektörüne bağlı yurtdışı yatırımlarıyla ve yerel yatırımlarla yeni sektörlerin gelişeceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık alanında yapılan yatırımlarla sağlık sektörüne güvenin arttığını belirtti ve KKTC’nin daha da gelişerek cazibe merkezi olmaya devam edeceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, Bankacılık sektörünün ve Merkez Bankası’nın koyacağı katkının önemini yineleyerek, banka çalışanlarını ve yönetimini çalışmalarından dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.