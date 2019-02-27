Tatar Lefke’de parti toplantısına katıldı

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, ülke için büyük projeler uygulamak gerektiğini, UBP’nin buna hazır olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, dün gece Ulusal Birlik Partisi Lefke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Parti Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,UBP Genel Başkanı Tatar, ülke kalkınması, gelişme ve refah artışı için göreve hazır olduklarını belirterek, vatandaşın artık ne gün hükümetin biteceğini konuşmakta olduğunu savundu.

Tatar, Kıbrıs konusundaki federasyon görüşmelerine son noktanın Crans Montana’da konulduğunu, bunun o toplantılardan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da ifade edildiğini söyledi.

Tatar, “Biz de Anavatan Türkiye de artık iki devletli çözümün de masada konuşulması gerektiğini söylüyoruz ama Akıncı buna yanaşmıyor. Bu halkımızın çıkarına değil. “Alternatifimiz yoktur” demek, zafiyettir. Hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın Özersay’ın görüşleri ise bize yakındır. Aslında Sayın Denktaş’ın da yakın olması lazım ama o hükümette kalsın diye sus-pus oldu. Ama ne kadar daha böyle gidecek. KKTC’yi benimseyen iki devletli çözüm diyenler daha ne kadar olanlara katlanacak?” ifadelerin kullandı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Lefke’nin UBP döneminde ilçe yapıldığını ama bunun gereklerinin henüz yerine getirilmediğini, hükümetin buna kaynak ayırmadığını” da ifade etti ve “hükümete gelir gelmez, tüm ülkede olduğu gibi Lefke bölgesinde de bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını” kaydetti.

Tatar, “ Narenciye’ye gereken desteğin verilmesinin şart olduğunu, Lefke yolunu bitirmek gerektiğini, üniversiteye destek verilmesinin şart olduğunu” sözlerine ekledi