Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre önce kapalı Maraş’ta kuyuya düşüp yaralanan Kıbrıs Gazisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Tandoğan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” dedi.
Tatar mesaj yayınladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre önce kapalı Maraş’ta kuyuya düşüp yaralanan Kıbrıs Gazisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.
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