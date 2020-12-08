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Tatar mesaj yayınladı

Tatar mesaj yayınladı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre önce kapalı Maraş’ta kuyuya düşüp yaralanan Kıbrıs Gazisi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Tandoğan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” dedi.

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