Tatar, “Miss Kuzey Kıbrıs” ve “Bay Kuzey Kıbrıs” yarışmalarında dereceye girenleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Miss Kuzey Kıbrıs” ve “Bay Kuzey Kıbrıs” güzellik yarışmalarında dereceye girenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Günkut Ajansı’nın kurucusu ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmalarında bu yıl dereceye girenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, Bülent Günkut’un büyük özveri ile dünya standartlarında yıllardır düzenlediği organizasyonların ülke için önemli hizmet olduğunu belirterek, Günkut ailesini ve organizasyonlara katılanları ve kazananları kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kazananların KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanç belirtti ve başarılar diledi.

Günkut Ajansı’nın kurucusu ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi Bülent Günkut ise kabulde, 1984 yılından beri devam eden Miss Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmasında ve 1995 yılından beridir düzenlenen Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında bu yıl ilk üçe girenlerle Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.