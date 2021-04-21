Tatar, Özerdem için mesaj yayınladı

Tatar, Özerdem için mesaj yayınladı
banner32

Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar, bugün hayatını kaybeden Hasan Özerdem için taziye mesajı yayınladı.

banner69
Tatar mesajında, “Ulusal mücadelemize TMT mensubu ve Mücahit olarak büyük hizmetlerde bulunan, ülke ekonomisine tarımcı ve Cyprufex yöneticisi olarak yön veren, büyük başarılara imza atan Hasan Özerdem'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Tanrı'dan  rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.  Hizmetleri unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.” Ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Hasan Özerdem, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) editörlerinden Şebnem Faslıgil’in de babası olan Hasan Özerdem, yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Girne'de sokak hayvanları için rehabilite ve...
Girne'de sokak hayvanları için rehabilite ve...
  1. Kıbrıs
﻿