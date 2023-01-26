Tatar, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu akşam idrak edilecek olan Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk ve İslam âleminin Regaip gecesini tebrik ederek tüm dünya insanlığına barış, huzur ve hayır getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şu şekilde:

“İslam âleminde ‘üç aylar’ olarak bilinen, bereket, rahmet ve mağfiret ikliminin başlangıcı olan Regaip Kandili’ni bu akşam idrak ediyoruz.

Halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini dilerim.”