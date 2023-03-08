Tatar: “Tedbirimizi, uzmanların bilim çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler ve onların bize verdiği tavsiyelere göre almamız gerekir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) düzenlenen “Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” paneline katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde, üniversitenin Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda yer alan panele katıldı. Panelde, KKTC’nin bütün deprem uzmanları hazır bulundu.

-Tatar

Panelde konuşan Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremler nedeniyle kaybedilen canların acısının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, bu acının ülkeyi derinden sarstığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, böyle bir çalıştayın yapılmasının çok önemli olduğunu ifade ederken, hükümetin çeşitli komitelerde ve Cumhurbaşkanlığı’nda Prof. Dr. Cavit Atalar’ın da katıldığı toplantılarda deprem konusunun ele alındığını vurguladı.

- “Tedbirimizi, uzmanların bilim çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler ve onların bize verdiği tavsiyelere göre almamız gerekir”

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konularda hiçbir taviz verilemez. Teknoloji de hızlı bir şekilde gelişmiştir. Deprem doğal bir afettir fakat tedbirimizi alarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Anavatan Türkiye’de de her olaydan ders çıkartılıp ona göre tedbir alınmaktadır. Ülkeyi yönetirken çok dikkatli olunması gerekir. Her söylenen söz etki yaratır; o söz hayatı, ekonomiyi, turizmi, öğrenci akışını etkiler. Tedbirimizi, uzmanların bilim çerçevesinde yaptığı değerlendirmeler ve onların bize verdiği tavsiyelere göre almamız gerekir.

Şu ana kadar bize verilen bilgilerde, zemin etüdünün çok önemli olduğu söylenmiştir. Bizim çok başarılı mimarlarımız, inşaat ve elektrik mühendislerimiz vardır. Devletimizde yıllar içinde kurumsal bir yapı oluşmuştur. Bu yapıyı korumamız ve güçlendirmemiz gerekir. Gelecekte bir depremle karşı karşıya kalırsak bunun zararlarının en alt seviyeye indirilebilmesi için nelerin yapılması gerektiğini bilim, ilim ve kurumsal hafızayla güçlendirmemiz gerekir.

Geçenlerde, Rum lider Nikos Hristodulidis’le bir araya geldim. Kendisine deprem konusunda iş birliği yapmayı önerdim. Depremin, geçmiş yıllarda Güney Kıbrıs’ta daha etkili olduğu göz önünde bulundurulacak olursa birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünülmesi gerektiğini dile getirdim. Herkes kendi bilim uzmanı ve yöneticileriyle kendi değerlendirmesini yapar ve birlikte bu işi yönetirsek, Kıbrıs bu işten daha az zararla çıkacaktır. Küçük bir adada neyin nereden geleceği hiç belli değildir. Hazırlıklı olmamız gerekir.

Binalarımızın depreme dayanıklılık kontrollerine, öncelik okullar olmak üzere başladık. Bu ülkede, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kurum ve kuruluşlar, yıllardan beri Şehircilik Dairesi ve belediye personeli, inşaatların denetiminde büyük rol oynamıştır. Bu çalıştayın faydalı olacağını düşünüyorum. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Youtube kanalından dünyanın farklı ülkelerinde de izlenecek olması oldukça önemlidir. Çalıştay sonunda yapılacak olan değerlendirmeler de hayata geçirilecektir. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.”