Tatar, UBP Gençlik Kolları yöneticileri ile bir araya geldi

: UBP Genel Başkanı Ersin Tatar dün gece, UBP Gençlik Kolları yöneticileri ile bir araya geldi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da katıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar, yaptığı konuşmada, her geçen gün daha da çoğalan UBP Gençlik Kolları’nın; KKTC’ye, milli Kıbrıs davasına, vatana ve Türkiye’ye bilinçli bir şekilde sahip çıkışını gördükçe mutlu olduğunu belirtti.

Tatar özetle şöyle konuştu:

“UBP gençliği geleceğimizdir, umudumuzdur. Yeni yönetim olarak gençliğimize büyük önem veriyoruz. İlçelerdeki gençlik yapılanmamızı daha da güçlendirmek kararındayız. Halkla bütünleşen, sosyal yönü güçlü, milli ve manevi şuuru yüksek, bilgili, proje üreten, kararlı, saygılı bir gençlik yetiştirmek gayesindeyiz.

KKTC’yi yaşatıp yüceltmenin, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkileri geliştirmenin öneminin farkında olan bir yeni nesile sahip olmalıyız. Ancak bu şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyebileceğimizin bilincindeyiz.”