Tatar , ülke doktorları ile pandemi sürecini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi süreci ile yürürlükte olan uygulamaları değerlendirmek üzere ülkemiz doktorları ile dün bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısıyla gerçekleşen ve pandemi sürecindeki güncel gelişmelerin görüşüldüğü toplantıya KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, KKTC Cumhurbaşkanlığı Komiteler Üst Genel Koordinatörü ve Başdanışmanı Prof. Dr. Tülen Saner, Dr. Tansel Doratlı, Dt. Teksen Koroğlu, Dr. Erden Aşardağ, Dr. Sibel Siber, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Sıla Usar ve Dr. Bülent Dizdarlı katıldı.Söz konusu toplantıda Covid 19 mücadelesinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri değerlendirilirken, yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında tespit edilen ve revize edilmesi gereken hususlar ele alındı. Salgının ikinci dalgasının ülkemizde yaşandığı bu süreçte gerekli yol haritasının çıkarılması üzerinde de duruldu. Hızlı şekilde aşı programının uygulanmasının önemi vurgulanırken, test sayıları ile bulaş zincirinin kırılabilmesi için gerekli önlemlerin artırılması ve karantina kurallarının yapılandırılması da ele alındı.