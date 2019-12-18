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Tatar ve Özersay, Ankara'ya gitti

Tatar ve Özersay, Ankara'ya gitti
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 Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gitti. 
Tatar ve Özersay, saat 09.30’da Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. 
Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Ankara’daki temaslarının tamamlanmasının ardından bu akşam saat 20.00’de yurda dönecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, 11:09
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