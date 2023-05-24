Tatar’dan Erenköy Mücahidi Ergün Vehbi’ye ziyaret...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski milletvekili ve Erenköy Direnişi’ni örgütleyen mücahitlerden Ergün Vehbi’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum saldırılarına karşı koymak için Erenköy’e çıkan Türkiye’deki Kıbrıslı Türk öğrencilerin başını çeken Ergün Vehbi’nin yaptığı çalışmaların Kıbrıs Türk’ünün mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekilliği de yapan Ergün Vehbi’nin siyasi hayatı ve Erenköy Direnişi’ndeki çalışmaların hafızalarda yer ettiğini ve unutulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ergün Vehbi’ye “Zirvedeki Adam Özgürlük ve Demokrasi Bekçisi” ile “Ersin Tatar’la Kıbrıs Konusunda Yeni Perspektif” isimli kitapları takdim etti.

Ergün Vehbi de Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendisini evinde ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Hasibe Şahoğlu’nun yazdığı “Kod adı Yavuz: Ergün Vehbi” kitabını takdim etti.