Tatlısu-Girne ana yolundaki kaza hasarla atlatıldı

Tatlısu-Girne ana yolundaki kaza hasarla atlatıldı
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Tatlısu- Girne ana yolunda dün 17.45'te meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Kaan Arsu (E-35) JC 968 plakalı araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yolun kuzey kısmında bulunan Davutköy Sokağa dönüş yapmaları sebebiyle yavaşlayan Kader Acarca (K-36) yönetimindeki RS 615 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağına geçen Arsu'nun kullandığı araba o sırada karşıdan gelen Meryem Ece Sucuoğlu (K-56) yönetimindeki NF 092 plakalı aracın ön kısmına da çarptı.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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