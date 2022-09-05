Tatlısu-Girne ana yolundaki kaza hasarla atlatıldı

Tatlısu- Girne ana yolunda dün 17.45'te meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Kaan Arsu (E-35) JC 968 plakalı araçla Girne istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki araçların yolun kuzey kısmında bulunan Davutköy Sokağa dönüş yapmaları sebebiyle yavaşlayan Kader Acarca (K-36) yönetimindeki RS 615 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağına geçen Arsu'nun kullandığı araba o sırada karşıdan gelen Meryem Ece Sucuoğlu (K-56) yönetimindeki NF 092 plakalı aracın ön kısmına da çarptı.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.