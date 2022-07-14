TDP Gençlik Örgütü, KTOEÖS ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile görüştü.

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede KKTC-TC 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü doğrultusunda hazırlandığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına, öğretmenlerin haklarının geriletilmesine zemin hazırlayacağı savunulan yasal değişiklikler değerlendirildi, atılabilecek adımlar konuşuldu.

Görüşmeye TDP Gençlik Örgütü’nden Genel Başkan Arda Çileker ve Gülcan Soyluethem katılırken, KTOEÖS’ten Sendika Başkanı Ozan Elmalı ve yönetim kurulundan İbrahim Emirhan, Duygu Geylan, Ali Yaman Işık ile Hasan Soyer katıldı.

Açıklamaya göre, KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknik Kurul’a getirilen değişikliklere ilişkin bilgilendirmelerde bulunurken, TDP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker, toplumun her anlamda dönüştürülmesi çabalarına bizzat hükümet eliyle destek sağlanmasına onay vermelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Çileker, Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in döneminde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin özgün yapısına zarar vereceğini ifade ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzalanan işbirliği protokolünü iptal edildiğini anımsatarak, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin özerk yapısı korunarak geliştirilmesinin önemine değindi.