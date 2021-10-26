TDP MYK’da görev dağılımı yapıldı

Toplumcu Demokrasi Partisi Merkez Yönetim Kurulu (TDP MYK) görev dağılımını gerçekleştirdi. Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında dün akşam toplanan TDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi: MYK Sözcüsü, Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Çeler, Program ve Siyasi Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Nesip Nalcıoğlu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, Yerel Yönetimler Sekreteri Mehmet Harmancı, Eğitim Sekreteri Mürüde Çelikağ, Hukuki İşler Sekreteri Yeşim Dede, Dış İlişkiler ve Dış Temsilcilikler Sekreteri Doğa Yalçın, Tanıtım ve Medya Sekreteri Evrim Benzetsel, Sivil Toplum ve Sosyal İşler Sekreteri Çelen Çağansoy.

16 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen TDP 7. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa yeniden Cemal Özyiğit seçilmiş, 50 kişilik Parti Meclisi üyeleri de belirlenmişti. Kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısında ise Halil Hızal oybirliği ile Genel Sekreterliğe, Yeşim Beyaz İlkan da TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına getirilmişti.