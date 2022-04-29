Telsim Freezone 8'inci liseler arası müzik yarışması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim işbirliğinde düzenlenen Telsim Freezone 8’inci Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda saat 10.00 itibarıyla başlayan yarışmada, ülke genelinden 17 liseden 19 grup sahne alıyor.

Katılımcı liselerden öğrencilerin seyirci olarak katılımıyla büyük bir kalabalıkla başlayan yarışmaya, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak, öğrencilere destek verdi.

“En İyi Orkestra", "En İyi Sahne Performansı", “En İyi İcra”, "En İyi Kız Solist", "En iyi Erkek Solist", "En İyi Enstrüman Performansı" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödül verilecek yarışmada sahne alacak okullar şu şekilde:

“Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Levent Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Necat British College, Lefkoşa Türk Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, TED Koleji, Girne Amerikan Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Polatpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Namık Kemal Lisesi.”

Okullara ait okul gruplarının sırayla performanslarının ardından müzisyen Cemile Gürsoy ve Naciye Aşıksoy kısa konserler verecek.

Ülke sanatçılarından Ahmet Güvenler, Burcu Durmaz, Emre Çeker, Hüseyin Kasap ve Hussein Ahmet’in oluşturduğu jüri ise performansların ardından değerlendirme yapacak.

Yarışma, kazananların açıklanmasıyla tamamlanacak.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “ÇALIŞKAN VE ÖZGÜVENLİ BİR NESİL İSTİYORUZ. BU NESİL SİZSİNİZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, iki yıldır zor bir dönemden geçildiğini ve bu gibi etkinliklere hasret kalındığını belirterek, tekrardan bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gelecek sene daha fazla okul ve öğrencinin katılımıyla bu yarışmanın düzenlenmesini dileyen Çavuşoğlu, eğitimin sadece akademik olmaması gerektiğini, sanat, spor ve hobiyle desteklenmesi gerektiğini belirtti ve “Çalışkan, özgüvenli bir nesil istiyoruz. Bu nesil sizsiniz” dedi.

Çavuşoğlu, başta Telsim, öğrenci ve öğretmenler, jüri ve organizasyon ekibi olmak üzere katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

TELSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TANPINAR: “ARTIK ÖZGÜRLEŞİYORUZ. BU SAHNEDE DE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, 7 yıldır düzenlenen bu yarışmaya pandemi nedeniyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldıklarını belirterek, “Bir araya gelmeyi özlemiştik. Artık özgürleşiyoruz, bu sahnede de özgürlüğümüzü bir kez daha göstereceğiz” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüne dikkat çeken Tanpınar, “Eminim ki siz gençler bu damarı asla koparmayacaksınız. Size helal olsun” dedi.

Tanpınar, Milli Eğitim Bakanı ve ekibine, Telsim çalışanlarına, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere teşekkürlerini sunarak, “Yürekten teşekkür ediyorum, sizleri alkışlıyorum” şeklinde konuştu.