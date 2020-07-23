TIP-İŞ, Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi'nin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesi girişimlerine karşı duracağını açıkladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesine yönelik tüm girişimlere karşı duracaklarını açıklayarak, ülkede yaşayan herkesi hastaneye sahip çıkmaya çağırdı.

Varış yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili yeterli hazırlıklar yapılmadan 1 Temmuz tarihi itibariyle başlayan yeniden açılım sürecinin bir sonucu olarak her geçen gün vaka sayısında artış yaşandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın dün karantina servisinin dolmasından dolayı Üroloji Servisi'nde yatan hastaların sağlık durumları gözetilmeksizin servisin derhal boşaltılması emri verdiğini kaydeden Varış, pandemi hastanesi için alternatifler bulunduğunu, fiziki yapısı ve hizmet kapasitesinden dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ülkedeki sağlık sistemi içerisinde alternatifi olmadığını ifade etti.

Varış, “Bugün yapılan Genişletilmiş Sendika Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda bu ülkenin hekimleri olarak hastalarımızın hayatını riske sokabilecek hiçbir emre uymayacağımızı ve yüz binlerce hastamızın hizmet aldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesine yönelik tüm girişimlere karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz. Ülkemizde yaşayan herkesi halkın hastanelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.