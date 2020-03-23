Tiyatro, masal ve müzik dinletilerini sosyal medya üzerinden paylaşılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), geçmiş sezon sahnelediği tiyatro, masal ve müzik dinletilerini sosyal medya üzerinden paylaşamaya başladığını duyurdu.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarının seslendirdiği sesli kitap adı altındaki çocuk masalları da paylaşıma kondu.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Belediye Orkestrası sanatçılarının müzik dinletilerini ve eski konserlerini sosyal medya aracılığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sayfalarından paylaşıyor.

Açıklamada, “Son günlerde dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan Corona Virüs (Covid-19) hastalığından dolayı tarihi belli olmayan bir zamana kadar tüm halk, kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı için devletin aldığı kararla evlerinde kalıp, sağlığını güven altında tutmalı” mesajı da verildi.