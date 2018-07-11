TKP YENİ GÜÇLER BAŞKANI ÇAKICI, ZAMLARI ELEŞTİRDİ

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, elektriğe ve akaryakıta yapılan zamları eleştirdi.

Çakıcı, yazılı açıklamasında, “kabul edilemez” diye nitelediği zamların, bir an önce geri alınmasını istedi.

“’Ne demek umut yok çalışır yaparız’ sloganı ile yola çıkan 4’lü koalisyon hükümeti, ülke sorunlarına çözüm üretemeyeceğini ve umut olamayacağını bir kez daha göstermiştir” diyen Çakıcı, hükümetin başta vergi reformu olmak üzere ülkede yapılması gereken birçok reformları hayata geçirmediğini belirtti.

“Tecrübesiz ve vizyon yoksunu bu hükümetten ümit beslemek, ölü gözünden yaş beklemektir” ifadelerini kullanan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin azaldığını ve yaşam düzeyinin değiştiğini kaydetti.

“Hayat pahalılığı iki ayda bir verilecek diyen hükümet sözünden dönerek bu kararından vazgeçmiş ve emekçi kesimi hayal kırıklığına uğratmıştır. Hükümet edenlerin beceriksizliğinin bedelini ise maalesef halk ödemektedir” diyen Çakıcı, yapılan zamların bir an önce geri alınması için tüm sendikaları sokağa davet ederek birlikte mücadeleye etmeye çağırdı.