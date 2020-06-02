Toplam 313 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 313 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 313 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

2 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 313

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.228

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok