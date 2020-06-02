Toplam 313 test yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 313 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 313 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
2 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 313
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.228
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok