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Toplam 313 test yapıldı, pozitif vaka yok

Toplam 313 test yapıldı, pozitif vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 313  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 313  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

2 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 313

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 32.228 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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