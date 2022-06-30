Töre, 20 Temmuz Fen Lisesi Diploma Törenine Katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz Fen Lisesi 2021-2022 Yılı Diploma Töreni’ne katıldı.

Meclis Başkanı Töre konuşmasında, kendisinin de bu okuldan, dönemindeki ismi ile Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olmasından dolayı ayrı bir heyecan içerisinde olduğunu belirtti.

Töre, o zamanki LTL’nin isminin 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrası 20 Temmuz Fen Lisesi olarak değiştiğini söyledi. Töre, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk Halkı için önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk Halkının yeniden doğuşudur, dirilişidir, yeniden Kıbrıs’taki Türk varlığının ortaya çıkmasıdır. Çünkü biz 1878’den 1974 yılına Türkiyeden ve Türk milletinden uzak kaldık. Çok sıkıntılar çektik, açlığı ve yokluğu gördük, çaresizliği yaşadık. Bu topraklar için aziz şehitler ve kahraman gaziler verdik. Kıbrıs milli davasına hizmet eden aziz şehitlerimiz, TMT saflarında yer alan mukavemetçilerimiz, mücahitlerimiz ve bu dünyadan göç eden tüm kahramanlarımıza da rahmet diliyorum”.

Meclis Başkanı Töre konuşmasının devamında Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük mücadelesindeki liderleri için de ayrı bir parantez açtı ve Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a rahmet diledi. Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın “bugünlere kolay gelinmedi” sözünü hatırlatarak “canı cana, kanı kana katarak 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nı görebildik, Mehmetçik ve Mücahit birlikte bu topraklara can verdi kan verdi ve bugünlere geldik” dedi. Töre, Dr. Fazıl Küçük’ün KKTC ilan edildiğinde söylediği “bundan sonra Kıbrıs Türk Halkının geleceğini güvencede görüyorum” sözünün gençlere ışık tuttuğunu söyledi.

Zorlu Töre, Kıbrıs Türkü’nün Atatürk’ün açtığı yolu takip ettiğini hatırlatarak, Atatürk’ün “bağımsızlık benim karakterimdir”, “Cumhuriyet en büyük bayramdır”, “Cumhuriyet en büyük eserimizdir” ve “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” sözlerine işaret etti. Zorlu Töre, mezuniyet sevinci yaşayan gençlere Atatürk’ün, Denktaş’ın ve Fazıl Küçük’ün yolundan sapmamalarını tavsiye ederek sözlerini sonlandırdı.