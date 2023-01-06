Töre, AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatının konu edildiği "Buğday Tanesi" filminin KKTC gösterimi için ülkede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ı kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ile Üniversitenin Genel Sekreteri Cansu Meryem Birinci de yer aldı.

İlk sözü alan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Buğday Tanesi" filminin çıkış hikayesini anlatarak 1974 Barış Harekatı yılında doğduğunu ve bu nedenle kendisi için Kıbrıs’ın ayrı bir anlamı olduğunu söyledi.

Bayram, filmin küllerinden doğan bir yaşantıyı anlattığını ifade ederek hayatından örnekler verdi.

Türkiye’de engelli kişilerin hakim ve savcı olabilmesi için yasal çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bayram, KKTC’de engelli kişilerin öğretmen olabilmesini dilediklerini belirterek bu mücadelenin evrensel bir mücadele olduğunu vurguladı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuşmasında engelli vatandaşların birinci öncelikli olması gerektiğini kaydederek, engellilerin enerji ve heyecanlarının çok yüksek derecede olduğunu ifade etti.

Töre, Bayram’ın hayatı boyunca gösterdiği çaba ve gayretlerin bir film vasıtasıyla insanlara anlatılması ve tüm engelliler için bir umut olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Engelli yurttaşların yaşam kalitesini arttırma adına Türkiye’de yapılan reformların KKTC’den daha önde olduğuna dikkati çeken Töre, birçok konuda bunların örnek alınabileceğine değindi.

Kabulde UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Hasan Küçük de yer aldı.