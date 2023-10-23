Töre, “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panele katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panelin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı için büyük heyecan duyduklarını belirterek, bir başka heyecanı da 15 Kasım’da KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü için yaşadıklarını söyledi.

Anadolu ve Kıbrıs Türklerinin sahip oldukları toprakları, şehitlerin armağan ettiğini kaydeden Töre, bu topraklara asla el sürdürülmeyeceğini vurguladı.

Töre, yeni nesle bırakılacak en büyük emanetin Cumhuriyet olduğuna işaret ederek, ona sımsıkı sarılmak gerektiğini söyledi.

Töre konuşmasının ardından panele konuşmacı olarak katılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı (E) Orgeneral İlker Başbuğ ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, içerisinde özlü sözlerinin de olduğu portre çerçevesini hediye etti.