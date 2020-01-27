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Töre, İstanbul’da Misak-ı Milli anma etkinliklerine katılacak

Töre, İstanbul’da Misak-ı Milli anma etkinliklerine katılacak
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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İstanbul’da Misak-ı Milli anma etkinliklerine katılarak konuşma yapacak. 
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Töre, T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından bugün başlayıp çarşamba sona erecek olan “100. Yılında Misak-ı Milli Anma Etkinliklerine” konuşmacı olarak katılacak ve İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunacak.

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