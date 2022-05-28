Töre: “KKTC bizim milli devletimizdir… O devletin harcını koyan, mehmetçik ile mücahitin kanıdır, canıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim milli devletimizdir çünkü o milli devletin harcını koyan, Mehmetçik ile Mücahitin kanıdır, canıdır.” dedi

Töre, Türkiye’de faaliyet gösteren Milli Siyaset Akademisi’nin davetiyle Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleşen eğitim programında “Uluslararası İlişkiler ve Kıbrıs sorunu” konulu bir konuşma yaparak etkinliğe katılanlara Kıbrıs sorununda yaşanan son durum hakkında bilgiler verdi.

Töre, burada yaptığı konuşmada Mehmetçik ile Mücahit’in 20 Temmuz 1974 sabahı birlikte buluştuğunu kaydederek, kahramanların yeni bir destan yazdığını, kanlarının birbirine karıştığını söyledi.

Töre, “Mehmetçik ile Mücahit aynı topraklarda, yan yana şehit oldular, Kıbrıs’ı yeniden vatan yaptılar. Vatan sevgisi imandandır, imanımızı korumak için vatanımızı koruyacağız. Canla, kanla yoğurduğumuz o topraklara sahip çıkacağız.” Dedi.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ta iki kesimliliğinde oluştuğunu, nüfus mübadelesinin yapıldığını ancak toprak mübadelesinin yapılamadığını anımsatan Töre, iki kesimlilik üzerinde Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulduğunu hatırlattı.

Töre, “1983 yılına kadar müzakereler yapıldı, Rumların da Federe Rum Devleti’ni oluşturmasını bekledik, federal Kıbrıs Cumhuriyeti olması için. Halbuki federal bir yapı 1959-1960 Anlaşmalarında idari yönden zaten vardı. Ancak federasyon görüşmeleri 15 Kasım 1983’e kadar devam etti. Rumların federasyona ve bir anlaşmaya yanaşmayacakları iyice anlaşılınca 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta, kurtarılan topraklar üzerinde KKTC ilan edildi. KKTC bizim milli devletimizdir çünkü o milli devletin harcını koyan, Mehmetçik ile Mücahitin kanıdır, canıdır.” dedi.

Milli dava olan Kıbrıs meselesinde aynı düşünmeleri gerektiğinin önemini vurgulayan Töre, aynı düşünmedikleri, KKTC’yi yaşatmadıkları, Garanti ve İttifak Anlaşmalarının sulandırıldığı ve Türk askerinin Ada’nın çekildiği takdirde, Kıbrıs davasına hizmeti olan kahraman şehit ve gazilerin ruhlarının incinmiş olacağını söyledi.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözünü anımsatarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, zulmün, emperyalizm ve sömürgeciliğin ele başı olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Töre, “Milli haykırışa devam ediyoruz. Anavatan Türkiye, Türk dünyası, KKTC, İslam ve insanlık için ‘zulümlere, sömürgeciliğe, emperyalizme’ hayır diye haykırıyoruz. Bizim inanışımız, yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. Kendi milletimizi inkar ederek, ‘biz dünyalıyız’ diyorsanız, aldanıyorsunuz. Kutsal bir yoldayız, bir ömür boyu cephedeymişiz gibi mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

29 Mayıs’ın İstanbul’un Fethi’ni yıldönümü olduğuna işaret eden Töre, atalarını izinde ve milletinin emrinde olduklarını, Rabbinin izinde olduklarını ifade etti.

Töre, Kıbrıs’ta federal anlamda bir çözümün geride kaldığını da sözlerine ekledi.

Töre, yaptığı konuşmanın ardından eğitime katılanların Kıbrıs sorunu konusundaki sorularını yanıtladı.

Başkan Töre’ye temasları sırasında KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu da eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin temaslarını tamamlayıp yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 13:39