Töre, mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Anadolu’nun kurtuluş mücadelesini başlatmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla başlatılan kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanarak, Anadolu’yu işgale gelen Fransız, İtalyan, Yunanlı, Ermeni ve İngilizler’in yenilgiye uğradıklarını anımsattı.

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatanındır diyen Atatürk elinde sonunda Türkiye Cumhuriyetini kurması ve 19 Mayısı Gençlik Bayramı ilan etmesi Türk gençliğine olan sonsuz güvenin işaretidir.

Türkiye Cumhuriyetini koruyup kollama ve yaşatma sorumluluğunu Atatürk Türk gençliğine bırakmıştır.”

Atatürk’ün izinde olan Türk gençliğinin bugüne kadar Cumhuriyete sahip çıktığını, Kıbrıs Türk gençliğinin de Atasının izinde olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkacağını vurgulayan Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sahip çıkmayanlar Cumhuriyetimizin başından gitmelidir ve gideceklerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti milli kimliğimizin simgesidir. Anayasalarımızda Cumhuriyetlerimizin koruyucusu ve zırhıdır. Dahili ve harici beddahlara karşı Türk gençliği uyanık olmalıdır. Gaflet ve delalete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müsaade etmemelidir” dedi.