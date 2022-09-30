Töre, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman başkanlığındaki Türkiye Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Üniversitede öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler de yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan Prof. Dr. Serdar Salman, Türkiye Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulları ile bilgiler verdi ve 2016 yılı itibariyle Üniversite bünyesindeki Yüksek Okullarda eğitime başlandığını ifade etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, Türk Milleti için mücahit, astsubay, Mehmetçik fark etmediğini, bu toprakların canı cana kanı katarak vatan yapıldığını ve bu sebeple Türk askerinin kahramanlarımız olduğunu belirtti.

Töre, zorlu mücadeleler sonucunda Milli bir devlet kurulduğunu ve devletten vazgeçmenin asla söz konusu olamayacağını vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesini hatırlatarak, Türk Milletinin mensubu olma şuurunu yaşadıklarını belirten Meclis Başkanı Töre, “Bir millet iki devlet, bir millet üç devlet şeklinde ifade edilen sözler bence artık çok yetersiz kalıyor. Bir milletiz ama çok devletiz” dedi.

Mevcut Türk Devletlerini Türk Devletleri Konseyi altında birleştirmek ve birlikte karar vermenin önemine değinen Töre, “Dilde, fikirde, işte birliği sağlamak hepimizin hedefi olmalıdır” dedi ve bu yönde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın liderlik yaptığını aktardı.

Avrupa Birliği ve ABD’nin Yunanistan’a verdiği desteklere de değinen Töre, “O zaman Anadolu’yu gelip işgal etmişlerdi, şimdi de durmadan Yunanistan’ı kışkırtıyorlar. İnşallah bir savaş çıkarmaya cesaretleri yetmeyecektir diye düşünüyorum. Savaşı istemiyoruz” diye konuştu ve Türk Milletinin Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ifadelerine bağlı olduğunu; ancak, söz konusu Türk Milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü olduğunda bir yere kadar sabredebileceklerini belirterek “sabrın sonunda 20 Temmuz şafak vakti gibi zamanı gelmişse de mutlaka gereği yapılır” dedi

Meclis Başkanı Zorlu Töre sözlerini tamamlarken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul’unda KKTC’nin yönelik çağrısına işaret etti.

Töre, “Bu çağrıyı yürekten destekliyoruz. KKTC bundan sonra milli bir devlet olarak yoluna devam edecek. Kıbrıs’ta Rumların hedefleri, ENOSİS hayalleri, Megali İdea ve Helenizm hedefleri bellidir. Bizim de Türklüğümüze sahip çıkmamız gerekmektedir. Şehitlerimizden ve gazilerimizden almış olduğumuz emaneti bizden sonraki nesillere taşımak da asli görevimizdir” dedi.