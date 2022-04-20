Tosunoğlu: "Şimdi ihtiyacımız olan bir mutabakat hükümetidir"

Demokrat Parti, Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şimdi ihtiyaç olanın bir mutabakat hükümeti olduğunu belirtti.

Tosunoğlu şunları kaydetti:

"Siyasi rekabet duygularını bir yana bırakarak, kavgadan uzak, uzlaşı kültürü ile bir araya gelmeliyiz.

Bu krizi bir fırsata çevirmek için siyasetin kenetlenmesi gerekiyor.

MUTABAKAT hükümetinde BAŞBAKAN ve BAŞBAKAN YARDIMCISI toplumu, siyaseti, ülkeyi BÜTÜNLEŞTİREN isimler ve unsurlar olarak öne çıkmalıdır.

Bakanların tümü milletvekilleri dışında seçilebilir.

Hedef, yapısal sorunlar için YASALAR yapmak, toplumun moralini yükseltmek ve güvenini kazanmak, SİYASİ İRADE ve KARARLILIKLA ilerlemek, demokrasiye sahip çıkmak ve tarihi bir görevi yerine getirmek olmalıdır.

Bunu ancak TOPLUMSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ başarabilir."