Trafik Oryantasyon Eğitimleri devam ediyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), üniversitelerin oryantasyon günleri kapsamında gerçekleştirdiği, “Trafik Oryantasyon Eğitimlerine” devam ediyor.

Trafik Oryantasyon Eğitimleri kapsamında, bugün Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesindeki (BAU) öğrencilere eğitim verildi.

Trafik Eğitmeni, Meryem Kayral ve Nesil Garanti Özön tarafından Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilen sunumlarda, öğrencilere, ülke trafiği, kural ve yasalar ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı açılış konuşmasında, ülkeye gelen yabancı uyruklu öğrenci ve ziyaretçilerin trafikte büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, oryantasyon eğitiminin şart olduğunu kaydetti ve “Aileleriniz sizleri buraya sağlıklı bir şekilde yolladılar, bundan dolayı da sağlıklı ve sıhhatli olarak mezun olup geri gitmenizin bizim için önemi büyüktür” dedi.

Avcı, ayrıca, ülke trafiğini ve kurallarını tanıtmanın önemli olduğunu vurguladı.

Avcı, trafik kazalarına bakıldığında ortaya çıkan sonuçlar arasında emniyet kemeri takma oranının düşük olduğunu ve birçok ölümlü kazada önemli rol oynadığını, kazalarda çarpışmalardan doğan ve taşıt içinde bulunan kişilerin maruz kaldığı yaralanmalarda şiddetini azaltan en etkili yöntem olduğunu da belirtti.

Eğitimlerde özellikle emniyet kemeri simülatörünün, üniversitelere götürülmesi ve oradaki öğrencilerin bu simülatörü kullanmaları sağlanıyor.

Oryantasyon eğitimlerinde kullanılan emniyet kemeri simülatörüne ilgi büyük olurken, katılımcılar kaza anında çarpma ve savrulma hissini güvenli ortamda yaşayarak emniyet kemerinin önemini anladı.