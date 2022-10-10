Trafik suçu işleyen 947 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülkede, son bir haftada 19 kişinin yaralandığı 57 trafik kazası meydana geldi. Trafik suçu işlediği için rapor edilen 947 sürücüden 235’inin süratli, 46’sının alkollü araç kullandığı, 165’inin de seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 3-9 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 57 kazadan 15’i yaralanma, 42’si hasarla sonuçlandı. 19 kişinin yaralandığı kazalarda oluşan maddi hasar, 1 milyon 420 bin 900 TL olarak açıklandı.

-İlçelere göre kazalar…Lefkoşa ilk sırada

Kazaların ilçelere göre dağılımında 23 kazayla Lefkoşa ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 7, İskele’de 3 kaza oldu.

57 kazanın 20’sinin süratli, 14’ünün dikkatsiz sürüş, 9’unun kavşakta durmama, 6’sının yakın takip, 8’inin de diğer sebeplerden olduğunu belirtildi.

-Kontrol edilen yaklaşık 10 bin sürücüden binine yasal işlem

Öte yandan, söz konusu tarihler arasında, ülke genelinde polis tarafından 9 bin 961 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tesit edilen 947 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Süratli, cep telefonuyla konuşarak ve seyrüseferiz araç kullanmak ilk sıralarda...

Buna göre, sürücülerden 235’i sürat, 2’si tehlikeli, 24’ü dikkatsiz, 115’i seyrüsefer ruhsatsız, 10’u ehliyetsiz, 46’sı alkollü, 165’i seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan rapor edildi.

58 sürücü emniyet kemeri takmadığı, 70 sürücü trafik levha ve işaretlerine, 2 sürücü de trafik ışıklarına uymadığı için rapor edilirken, 35 sürücünün muayenesiz, 44 sürücünün sigortasız veya kapsamı dışında araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 12’si "A" 2’si "B" izinsiz, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan rapor edildi.

2 sürücünün takside taksimetre bulundurmadığı veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmadığı veya hileli çalıştırdığı tesit edildi. 120 sürücü hakkında diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem başlatıldı.