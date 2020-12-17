T&T Havalimanı İşletmeciliği: "Şirketin tasfiye olduğu yönünde haberler gerçek dışıdır"

Ercan Havalimanı’nın inşaat ve işletmesini yürüten “T&T Havalimanı İşletmeciliği”, şirketin tasfiye halinde ve yaptığı her türlü işlemlerin geçersiz olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde bir mahkeme kararı bulunmadığını belirtti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı yayın organlarında şirketin “tasfiye edildiğine” yönelik haberler yayımlanması üzerine açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

Şirketin statüsünde bir değişiklik olmadığı belirtilen açıklamada, “Devletle yapmış olduğumuz devir sözleşmesine uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz.” denildi.

Pandeminin (COVID-19) ekonomik etkilerine de değinilen açıklamada, havacılık sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiği, T&T Ercan Havalimanı yolcu ve uçak sayılarının yüzde 90’ın üzerinde azaldığı, şirketin gelirlerinin önemli oranda düştüğü ve zarar etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketin personel çıkarmadığı, devlete ve Kıbrıs halkına olan sorumluluklarını yerine getirmek için çalıştığı ifade edildi.