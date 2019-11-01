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TUFAD, Maya için kermes düzenliyor

TUFAD, Maya için kermes düzenliyor
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Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) ,2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda, “Sen de bir el ver, hayata bağla”sloganıyla 8 Kasım Cuma günü kermes düzenliyor.

TUFAD’dan verilen bilgiye göre, 6 yaşındaki lösemi hastası Maya Yıldırım için TUFAD Lokali’nde yer alacak kermes saat 19.00’da başlayacak.

Etkinlikte, sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık yaratmak ve toplumsal bilincin oluşumuna katkı koymak ve lösemili çocuklara destek için bir araya gelinecek ve “Bir Donör, Bir Hayat Kurtarır’ bilincinin öneminevurgu yapılacak.

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