"Tüketicileri mağdur eden iş yeri ve marketleri açıklayacağız"

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicileri mağdur ettiği tespit edilen iş yeri ve marketleri “kara liste” kapsamında açıklayacaklarını duyurdu. Işık, tüketicilerin de topyekûn katılacağı “boykot” uygulanacağını bildirdi.

Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC genelinde alışveriş merkezleri ve marketlerin yaptığı fırsatçılık ve fahiş fiyatlara” tüketicilerin tepkilerinin artarak devam ettiğini savunarak, dernekten eylem talebinde bulunulduğunu belirtti.

Derneğin, tüketiciler ile birlikte başlattığı denetimlerde kabul edilemeyecek fiyat farklılıkları tespit ettiğini kaydeden Işık, temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş olanların etiketlerinin değiştirildiğini, eksik gramajlı, etiketsiz, kalitesiz ürünler bulunduğunu ifade etti.



Hasan Yılmaz Işık, fırsatçılık yapan marketlere, cezai idari yaptırım öngören yasaları uygulaması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.Denetimlerin yapılmadığını öne süren Işık, raftaki etiket fiyatı ile kasadaki etiket fiyatı arasında farklılık gözlemlediklerini belirterek, bunun yasalara göre suç olduğunu kaydetti.Işık, döviz kurundaki düşüşe rağmen özellikle temel gıda ürünlerinde yüzde 50-100’e varan fiyat artışlarının devam etmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, hükümeti yardıma davet etti.