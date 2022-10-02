TÜK’ten yemlik arpa ve yemlik mısır satış fiyatlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpa ve yemlik mısır satış fiyatlarıyla ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yemlik arpa satış fiyatı küçükbaş hayvan besleyicileri için 6,00 TL/kg; büyükbaş hayvan besleyicileri ile yem fabrikaları için ise 7,00 TL/kg olarak belirlendi. Yemlik mısır da 7,25TL/kg fiyatla satılacak.

TÜK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, hayvan besleyicilerinin desteklenmesi amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu’nun satışını yapmakta olduğu yemlik arpanın satış fiyatında sübvansiyon uygulanmasının kapsamının genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, “Toprak Ürünleri Kurumu’nun satışını yapmakta olduğu yemlik arpanın satış fiyatına küçükbaş hayvan besleyicileri için uygulanacak olan kilo başına 1,25 Türk Lirası sübvansiyona ilaveten, büyükbaş hayvan besleyicileri ve yem fabrikalarına yapılacak satışlar için de kilo başına 0.25 Türk Lirası sübvansiyon uygulamasına gidilerek sübvansiyonun kapsamı genişletilmiştir. Bu bağlamda, yemlik arpa peşin satış fiyatı küçükbaş hayvan besleyicileri için 6,00 TL/kg; büyükbaş hayvan besleyicileri ile yem fabrikalarına için ise 7,00 TL/kg olarak belirlenmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, yine bir hafta içerisinde, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 7,25 TL/Kilo fiyatla yemlik mısırın satışa arz edileceği kaydedildi.