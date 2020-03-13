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Tüm çalışanlara izin ya da çalışma saatlerinde esneme talep edildi

Tüm çalışanlara izin ya da çalışma saatlerinde esneme talep edildi
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 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Devlet ve Hükümet yetkilileri, Ticaret, Sanayi ve Esnaf odaları ve ilgili tüm taraflardan, okulların açılacağı 23 Mart Pazartesiye kadar, kamu-özel ayırımı yapılmadan, tüm çalışanlara, ihtiyaca göre yeterli süreler içinde çocuklarının bakımlarını yapabilmeleri için izin verilmesini veya çalışma saatlerinde esnemeler yaratılmasını talep etti.

HAKSEN’den yapılan açıklamada,  tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronavirüs’ün (Covid-19) Kıbrıs’ta da etkisini göstermeye başlamasından dolayı duyulan büyük üzüntü belirtilerek, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde özenle yaptıkları çalışmaların yakından takip edilerek desteklendiği kaydedildi.

Ancak alınan tedbirlerin bazılarının tek yönlü alındığı ve hâsıl olan ihtiyaca yeterince hizmet etmediği savunulan açıklamada, hastalığın ülkede teşhis edildiği andan itibaren; dezenfektan, maske, hijyen malzemeleri ve yiyecek stoklama eğilimine giren halkın yeterli ve doğru şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.

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