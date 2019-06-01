





KTÖS, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımlarak, çocukları kutladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayımlanan mesajda, “Dünya Çocuk Gününde, çocuk koruma politikasının ve okul/aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin aciliyetinin altını çizeriz. Bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllüyüz” denildi.

Mesajda, KTÖS’ün, “Çocukların adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına erişebilmeleri için; başta sağlık, barınma, korunma ve sevgi ihtiyaçlarını karşılayabilmekeri için ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ışığında politikalar üretmeye” devam edeceği kaydedildi.

Mesajda, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”.