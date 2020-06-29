Turgay Deniz: "Meclis çalışmaya devam etmelidir"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO)Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, milletvekillerine, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz aylarında çalışması için gerekli kararları alma çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Deniz, Kıbrıs Türk halkının, bütün kurumları ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele ettiğini, salgının etkisi ile oluşan ekonomik sorunların öneminin giderek arttığını belirterek, “Gündemde böyle bir mücadele varken, KKTC Meclisi’nin alışılmış bir şekilde tatile girmesinin gündeme gelmesi, tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Deniz, Kıbrıs Türk halkı salgın ile mücadele ederken Meclisi’nin hükümet tarafından kabul edilen yasa gücündeki kararnameleri zamanında görüşmek; hükümet uygulamaları ile ilgili denetimleri sürdürmek ve yıllardan beri gündeminde beklemekte olan yasa tasarı ve önerilerini değerlendirmek üzere çalışmalarını devam ettirmesinin gereklilik, aynı zamanda “moral bir zorunluluk” olduğunu kaydetti.

“Halkımız, salgın ve salgının ekonomik etkileri ile ilgili ciddi bir mücadele içindeyken Meclisimizin tatilde olması kabul edilebilir bir durum olmayacaktır.” ifadelerini kullanan Deniz, oda olarak tüm milletvekillerini halkın mücadelesine sahip çıkarak, halkın fedakarlıklarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını göstermeye ve Meclisin yaz aylarında çalışması için gerekli kararları almaya çağırdı.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 11:43