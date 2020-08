Türk Kızılayı, 50 adet büyükbaş kurban kesip 9 bölgede 2 bin 500 aileye dağıttı

Türk Kızılayı, Kurban Bayramı dolayısıyla KKTC’de 50 adet büyükbaş kurban keserek, 9 bölgede, ihtiyaçlı 2 bin 500 aileye dağıttı.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, hijyenik ve modern salhanelerde kesilen kurban etleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile işbirliği içinde, Dipkarpaz, İskele, Esentepe, Gazimağusa, Güney Mesarya, Lefkoşa, Girne, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde dağıtıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Kesilen kurban etleri hijyenik koşullarda paketlenerek, sağlıklı bir biçimde ailelere ulaştırıldı.

Çocuklar için hazırlanan bin adet oyuncak hediyesi de ailelere dağıtıldı.

Dağıtım yapılan tüm ürünlerde pandemi dolayısı ile ekstra güvenlik önlemleri alındı.”

Türk Kızılayı KKTC Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, bağışçıların kendilerine emanet ettikleri kurbanları doğru adrese tertemiz biçimde ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dağıtım esnasında Türk Kızılayı olarak her ihtiyaçlı eve teker teker gittik, KKTC halkına devlet büyüklerimizin selamlarını ulaştırdık ve devletimizin onların her zaman yanında olduğunu bir kez daha vurguladık. Türk Kızılayı tarihsel süreçlerde de Kıbrıs Türk halkının yanındaydı ve her zaman yanında olmaya devam edecek” dedi.

KKT Kızılayı Başkanı Sezai Sezen de, “Her zaman yanımızda olan Türk Kızılayı’na Kurban Bayramı’nda ihtiyaçlı ailelerin yüzlerini güldürdükleri için teşekkür ediyorum. KKT Kızılayı olarak tüm şubelerimiz ve gönüllülerimizle beraber 9 bölgede dağıtıma titizlikle yardımcı olduk. Emanetleri hakkıyla yerine ulaştırdık” şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı yetkilileri Bayramın birinci günü kesim işlemlerini yerinde takip ederek tamamladı, ikinci ve üçüncü günleri de dağıtım tamamlandı.