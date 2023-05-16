Türk-Sen Telekomünikasyon Dairesine yatırım yapılması çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen), Telekomünikasyon Dairesine gerekli yatırımların yapılması çağrısında bulundu.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 17 Mayıs Dünya Haberleşme Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Telekomünikasyon Dairesine yıllarca yatırım yapılmadığını belirterek, kurumun özelleştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Telekomünikasyon Dairesine yıllarca gelen giden hükümetler hiçbir yatırım yapmamış, bundan dolayı Dairede hizmet veren çalışanlar her gün birçok sıkıntı yaşamaktadır. Bir an önce toplumun malı olan Telefon Dairesine devlet tarafından gerekli yatırımların yapılması ve orada çalışan emekçilerin daha huzurlu bir ortam içinde çalışmalarını sağlamak hükümetlerin ana görevidir.

Bilinmelidir ki Türk-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de hiçbir kurumumuzun özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün çalışanların haberleşme gününü kutlar, sağlıklı günler dileriz”