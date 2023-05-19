Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçmenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kurulacak. Seçmenler, 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 5 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün oy verilebilecek. Oy verme işlemi, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 20-24 Mayıs, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda ise 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Lefkoşa ile Gazimağusa’da hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta ise 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.