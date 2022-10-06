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Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi atandı
Kıbrıs
06 Ekim 2022 Perşembe 14:49
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanı Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022, 14:52
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