Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu KKTC sonuçları…

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu KKTC sonuçları…
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Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında kullanılan oyların sayımı sürüyor.

NTV sitesinde yer alan bilgilere göre yurt dışı oyların sayılan yüzde 93.11’ine göre KKTC’de 3 ilçede kullanılan oyların dağılımı şöyle:

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Lefkoşa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.62 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.38

Gazimağusa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.57Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.43

Güzelyurt- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.29 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.71

KKTC’deki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu seçmenler, seçimin ikinci turu için 20-24 Mayıs tarihlerinde oy kullanmıştı. Sandıklar Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta kurulmuştu. Seçmenler Lefkoşa ve Mağusa’da kurulan sandıklarda 4 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

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