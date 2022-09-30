Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş yasakları konusunda Türkiye’de hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.
Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Özgür Gazete’de çıktığı bir programda, Ankara ziyaretinde ülkeye girişine izin verilmemesi konusunda, “Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, girişi yasaklı şahıs” olduğu gerekçesiyle girişine izin verilmediğini belirtti.
Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türkler için Türkiye içerisinden bir hukuk süreci başlatacaklarını belirten Rahvancıoğlu, “N-82 kodunun Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, girişi yasaklı şahıs anlamına geldiğini fakat bu tehdidin ne olduğu konusunda kendisine bilgi verilmediğini” söyledi.
Rahvancıoğlu, bunun birleşik federal bir Kıbrıs’ı desteklemesinden kaynaklı olduğunu savundu.