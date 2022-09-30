Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’ye giriş yasakları konusunda Türkiye’de hukuk mücadelesi başlatacaklarını söyledi.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Özgür Gazete’de çıktığı bir programda, Ankara ziyaretinde ülkeye girişine izin verilmemesi konusunda, “Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, girişi yasaklı şahıs” olduğu gerekçesiyle girişine izin verilmediğini belirtti.

Kendisine uygulanan giriş yasağının "insan hakları ihlali" olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılan kapısı şeklinde Türkiye’nin güvence verdiğini ancak aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin tehdit edildiğini savundu. Rahvancıoğlu, çift uyruklu vatandaşların olumsuzluklara maruz kaldığını, sağlık, eğitim veya tatil için dünyaya erişim anlamında ciddi bir tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türkler için Türkiye içerisinden bir hukuk süreci başlatacaklarını belirten Rahvancıoğlu, “N-82 kodunun Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden, girişi yasaklı şahıs anlamına geldiğini fakat bu tehdidin ne olduğu konusunda kendisine bilgi verilmediğini” söyledi.

Rahvancıoğlu, bunun birleşik federal bir Kıbrıs’ı desteklemesinden kaynaklı olduğunu savundu.