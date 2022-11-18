UBP, DP ve YDP Asya Siyasi Partiler Konferansına katılıyor

UBP, DP ve YDP 17-19 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansına (ICAPP) katılıyor. 52 Asya ülkesinden siyasi parti temsilcilerinin katıldığı toplantılarda, UBP’den Genel Sekreter - Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Milletvekili Yasemi Öztürk, DP’den Dış İlişkiler Sorumlusu Salih Çeliker, Türker Yılmaz, ve YDP’den Milletvekili ve Genel Sekreter Talip Atalay ve Erşah Yılmaz hazır bulundu.

Küresel Barış, Refah ve İşbirliğini Güçlendirmede Siyasi Partilerin rolü temalı Genel Kurul toplantısı yanı sıra, tematik toplantılarda KKTC’den ilk kez siyasi partiler de yer aldı . KKTC’nin uluslararası anlamda hak ettiği yeri alması amacıyla parti temsilcileri diğer partilerin genel başkan ve sekreterleri ile görüşerek lobi yapma imkanı bulduğu toplantılarda, UBP heyeti Azerbaycan Milletvekili, Türk Konseyi Genel Sekreteri ve Büyükelçi Ramil Hasan ile de görüşerek, kendisini KKTC davet etti.