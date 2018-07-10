UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN’ÜN BASIN GÜNÜ MESAJI…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, demokrasinin zenginliğinin, basının etkin, bağımsız ve güçlü duruşu ile doğru orantılı olduğunu kaydetti.



Özgürgün yayımladığı Basın Günü mesajında “Basınımızın güç koşullar altında çalışıyor olmasına rağmen ülkemizdeki duruşu ve demokrasiye katkısı büyüktür. Zor koşullarda görevini ifa etmeye çalışan basın emekçilerinin ve özünde Kıbrıs Türk basını olmak üzere tüm dünya basınının basın gününü yürekten kutlarım.” ifadelerine yer verdi