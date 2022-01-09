UBP, Lefkoşa seçim gezisine Gönyeli bölgesi ile devam etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Lefkoşa seçim gezisine Gönyeli bölgesi ile devam etti.

UBP Gönyeli örgüt binası önünde toplanan partililerle birlikte Gönyeli'yi gezen Sucuoğlu, esnafla sohbet etti.

Daha sonra Gönyeli Spor Kulübü’nü ziyaret eden Sucuoğlu ve vekil adayları buradaki vatandaşlarla da buluştu.

Başbakan, Gönyeli Yalçın Park’ta partililer ve milletvekili adayları ile toplu fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Yenikent Çarşısı'na geçen Sucuoğlu ve vekil adayları, buradaki esnaf ile de sohbet ederek beklentilerini dinledi.

Sucuoğlu, Başkent UBP Lefkoşa İlçesi Yenikent Örgüt Lokali'nde örgüt yetkilileri ve bölgenin ileri gelenleriyle seçim çalışmalarını değerlendirdi.