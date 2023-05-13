Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı...

Ülke genelinde polis tarafından trafik denetimleri yapıldı.
-Kamyon kontrolleri yapıldı
Ayrıca Lefkoşa’da, kamyonlara yönelik denetimlerde, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede yani 07.00–08.00 saatleri arasında 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmalarının yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 10 kamyon sürücüsü rapor edildi ve bahse konu kamyonlar trafikten men edildi.