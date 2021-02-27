"Ülke ticaretinin başına ne geldiyse haksız rekabetten geldi"

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği, ülkenin ticaretinin başına ne geldiyse, ne gelecekse "Haksız Rekabet" yüzünden geldiğini ve gelmeye devam edeceğini savunarak tam bir yıldır , "ülkede rekabeti düzenleyin, haksız rekabete son verin" diye çağrı yaptıklarını anımsattı.

Birlik açıklamasında şunlar kaydedildi.

Yıllardır kendi yağı ile kendi ciğerini kavuran yeme içme sektörünü, gerek teşviklerle semirttiklerinizin, gerekse de büyük marketlerin yok etmesine göz yumuyor, sesiz kalıyorsunuz.

Artık bu "Haksız Rekabette" bir son verin, bari Pandemi devam ettiği süre zarfında, marketlerin sıcak yemek ve pasta satışlarını durdurun.

Sektörümüzün de, tam açılmaya gidene kadar, Paket hizmetlerini Cumartesi de dahil olmak üzere serbest bırakın.

En azından, marketlerin yemek ve pasta bölümleri kapalı olacağından, sektörümüz biraz da olsun nefes alır.

Tüm sektörü lütfen sokağa döktürtmeyin.