Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı

Ülkede bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

34 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52      
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287   
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.902                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927                         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741        
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 734        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 253 

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