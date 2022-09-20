Ülkede trafik kazaları...

Dörtyol kavşağında bu sabah, Mehmet Bulut, yönetimindeki LR 483 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden gelip Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'na çıkması sonucu trafik kazasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, Mehmet Bulut’un kullandığı araç, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Murat Abi yönetimindeki SA 166 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

-Tekerlek vidaları kopan kamyon takla attı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nun 24-25'inci kilometreleri arasında, Rıdvan Öğüt, yönetimindeki LJ 372 plakalı kamyon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek anayol içerisinde takla attı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.